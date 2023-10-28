Перехід на зимовий час: чи треба переводити годинник в автомобілі

На деяких автомобілях автовласники мають самостійно переводити бортовий годинник.

В Україні щороку переводять час двічі на рік. В ніч на 29 жовтня необхідно буде перевести стрілки на годину назад.

Найчастіше, сучасні гаджети автоматично здійснюють перехід на зимовий час. Але якщо годинник не підключений до мережі, то необхідно це робити вручну.

Зокрема, на деяких автомобілях автовласники мають самостійно переводити бортовий годинник.

Як перевести бортовий годинник в автомобілі

У машинах, що підключаються до інтернету за допомогою sim-карти, по Wi-Fi, чи через телефон власника, переведення бортового годинника відбувається автоматично.

Майже всі сучасні автомобілі мають штатну навігаційну систему, також можуть автоматично переводити час.

Якщо автомобіль не дуже новий, то для того, що перевести годинник у ньому на зимовий час, потрібно увійти до бортового комп'ютера або медіасистеми. Зазвичай, це може зробити автовласник самостійно, оскільки їх меню є інтуїтивно зрозумілим.

У випадку, якщо не вдалося самостійно перевести бортовий годинник, можна скористатись інструкцією користувача, знайти інформацію в Інтернеті або зателефонувати дилеру для консультації.

Для старих та недорогих автомобілів бортовий годинник треба переводити власноруч. Це можна зробити за допомогою кнопок – одна відповідає за години, а інша – за хвилини. Також існує кнопка Set, яку треба натиснути перед маніпуляціями з годинами та хвилинами.

Ці кнопки можуть бути приховані від випадкових натискань, тому слід взяти якийсь гострий та твердий предмет, щоб перевести годинник.

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