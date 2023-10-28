Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що Приватбанк має повернути клієнтці кошти, списані з її рахунку шахраями

Шахраї заволоділи доступом до додатка «Приват24» і списали кошти жінки, а Приватбанк відмовився їх повертати, - Верховний Суд вирішив справу.

Верховній Раді пропонують прийняти зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі вживаними автомобілями

Пропонується звільнити суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам

З підслідності БЕБ пропонують забрати низку злочинів, але кому їх передадуть – поки невідомо

Депутати пропонують на додаток до перезавантаження Бюро економічної безпеки прибрати з його підслідності низку статей Кримінального кодексу, але не вказують, якому органу їх передадуть.

Україні рекомендують швидше сформувати «оновлений склад» Конституційного Суду, аби він міг призначити дату перших повоєнних виборів

«Критично важливим є якомога швидше завершити реформу Конституційного Суду України і сформувати його оновлений склад, щоб він мав змогу приймати важливі рішення з питань виборів, зокрема, стосовно призначення дати перших загальнонаціональних повоєнних виборів», - опубліковано Дорожню карту виборчої реформи.

Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

Перехід на зимовий час: чи треба переводити годинник в автомобілі

10:36, 28 жовтня 2023
На деяких автомобілях автовласники мають самостійно переводити бортовий годинник.
Перехід на зимовий час: чи треба переводити годинник в автомобілі
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні щороку переводять час двічі на рік. В ніч на 29 жовтня необхідно буде перевести стрілки на годину назад.

Найчастіше, сучасні гаджети автоматично здійснюють перехід на зимовий час. Але якщо годинник не підключений до мережі, то необхідно це робити вручну.

Зокрема, на деяких автомобілях автовласники мають самостійно переводити бортовий годинник.

Як перевести бортовий годинник в автомобілі

У машинах, що підключаються до інтернету  за допомогою sim-карти, по Wi-Fi, чи через телефон власника, переведення бортового годинника відбувається автоматично.

Майже всі сучасні автомобілі мають штатну навігаційну систему, також можуть автоматично переводити час.

Якщо автомобіль не дуже новий, то для того, що перевести годинник у ньому на зимовий час, потрібно увійти до бортового комп'ютера або медіасистеми. Зазвичай, це може зробити автовласник самостійно, оскільки їх меню є інтуїтивно зрозумілим.

У випадку, якщо не вдалося самостійно перевести бортовий годинник, можна скористатись інструкцією користувача, знайти інформацію в Інтернеті або зателефонувати дилеру для консультації.

Для старих та недорогих автомобілів бортовий годинник треба переводити власноруч. Це можна зробити за допомогою кнопок – одна відповідає за години, а інша – за хвилини. Також існує кнопка Set, яку треба натиснути перед маніпуляціями з годинами та хвилинами.

Ці кнопки можуть бути приховані від випадкових натискань, тому слід взяти якийсь гострий та твердий предмет, щоб перевести годинник.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду