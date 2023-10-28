Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна може відбутися вже в листопаді, — ЗМІ

Зустріч, ймовірно, відбудеться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско, який пройде вже в листопаді.

Сполучені Штати Америки та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє Reuters.

Поки невідомо, де і в яких умовах може пройти зустріч, підготовка якої вже почалася.

Однак джерело в Білому домі повідомило, що зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна, ймовірно, відбудеться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско, який пройде вже в листопаді.

За даними низки джерел, підготовка зустрічі двох лідерів є однією з цілей візиту глави МЗС Китаю Ван І до Вашингтона.

Раніше стало відомо, що Китай відмовився від зустрічі щодо «формули миру» на Мальті.

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