Китай планує пропустити міжнародні переговори на Мальті щодо «формули миру» в Україні.

Джерело фото: bloomberg

Китай вирішив не брати участь у зустрічі радників з національної безпеки, присвяченій обговоренню української «формули миру» на Мальті цими вихідними, – повідомляє Bloomberg.

За джерелами видання, знайомими з питанням, в список учасників зустрічі включені країни «Великої сімки», Катар, Південна Африка, Індія та Туреччина. Крім того, планується, що деякі країни, такі як Бразилія та Чилі, приєднаються до зустрічі в онлайн-форматі.

Відсутність Китаю на цій зустрічі становить розчарування для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися підтримкою міжнародного співтовариства для міцного та справедливого миру в Україні.

Україна прагне провести саміт наприкінці поточного року, і залучення Китаю в цей процес розглядається як ключовий фактор успіху цих зусиль, оскільки Китай вважається однією з країн, які мають вплив на російського диктатора володимира путіна.

Нагадаємо, за словами Єрмака, зустріч щодо формули миру на Мальті стане потужним кроком до першого саміту лідерів.

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