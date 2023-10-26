Зустріч щодо формули миру на Мальті стане потужним кроком до першого саміту лідерів, — Єрмак

Він уточнив, що після першого саміту лідерів Україна очікує на початок самітів чи конференцій, які будуть тематичними щодо кожного з пунктів.

Зустріч радників і політичних директорів МЗС щодо формули миру відбудеться на Мальті 28-19 жовтня. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

За його словами, майбутня зустріч щодо формули миру має стати потужним кроком до першого саміту на рівні лідерів.

«На цю зустріч їде потужна українська делегація. Ми очікуємо на конструктивні консультації. І я вважаю, що це буде потужний крок для організації першого саміту на рівні лідерів», - зазначив Єрмак.

Він уточнив, що після першого саміту лідерів Україна очікує на початок самітів чи конференцій, які будуть тематичними щодо кожного з пунктів. Такі саміти мають закінчуватись конкретними рішеннями, вже є відповідні напрацювання.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.