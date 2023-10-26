США виділили транш військової допомоги Україні на $150 мільйонів

До пакету допомоги увійшли додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, ракети ППО AIM-9M та снаряди.

У четвер, 26 жовтня, Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про новий пакет допомоги також повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Що увійшло в пакет допомоги:

додаткові боєприпаси для NASAMS;

ракети ППО AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

системи Javelin;

понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання;

активні бронеплити для танків "Абрамс".

Блінкен зазначив, що США оголошують про новий транш зброї і техніки для України, який допоможе їй підтримати прогрес на полі бою і надати додатковий імпульс.

Загальна вартість пакета військової допомоги становить 150 млн доларів.

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