США виділили транш військової допомоги Україні на $150 мільйонів

У четвер, 26 жовтня, Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Про новий пакет допомоги також повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Що увійшло в пакет допомоги:
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- ракети ППО AIM-9M;
- зенітні ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети TOW;
- системи Javelin;
- понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- спорядження для холодної погоди;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання;
- активні бронеплити для танків "Абрамс".
Блінкен зазначив, що США оголошують про новий транш зброї і техніки для України, який допоможе їй підтримати прогрес на полі бою і надати додатковий імпульс.
Загальна вартість пакета військової допомоги становить 150 млн доларів.
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