США выделили транш военной помощи Украине на $150 миллионов

В пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M и снаряды.

В четверг, 26 октября Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

О новом пакете помощи также сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Что вошло в пакет помощи:

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

ракеты ПВО AIM-9M;

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

системы Javelin;

более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование;

активные бронеплиты для танков "Абрамс".

Блинкен отметил, что США объявляют о новом транше оружия и техники для Украины, который поможет ему поддержать прогресс на поле боя и придать дополнительный импульс.

Общая стоимость пакета военной помощи составляет 150 млн. долларов.

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