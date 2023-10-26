США выделили транш военной помощи Украине на $150 миллионов

В четверг, 26 октября Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
О новом пакете помощи также сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Что вошло в пакет помощи:
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- ракеты ПВО AIM-9M;
- зенитные ракеты Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты TOW;
- системы Javelin;
- более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- приборы ночного видения;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- снаряжение для холодной погоды;
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование;
- активные бронеплиты для танков "Абрамс".
Блинкен отметил, что США объявляют о новом транше оружия и техники для Украины, который поможет ему поддержать прогресс на поле боя и придать дополнительный импульс.
Общая стоимость пакета военной помощи составляет 150 млн. долларов.
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