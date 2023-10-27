Субсидия на коммуналку: где проверить информацию о назначении помощи

Субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены.

Украинцам рассказали, как проверить информацию о назначении субсидии. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Так, на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины есть возможность проверить информацию по назначенным субсидиям и льготам.

Получатели жилищных субсидий и льгот в личном кабинете на вебпортале е-услуг ПФУ в разделах Моя субсидия и Мои льготы могут проверить:

месяц и год последнего начисления;

начисленную сумму;

решение о назначении субсидии/льготы.

Размер субсидии в отопительный сезон, как и где ее оформить

Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение одного месяца после его отмены.

В прошлом отопительном сезоне украинцы в среднем получали до 1600 гривен пособия в месяц на жилищную субсидию. Этой осенью размер пособия может даже возрасти, учитывая повышение тарифов на электроэнергию.

При расчете жилищной субсидии с начала отопительного сезона 2023–2024 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2023 года, доходы в виде пенсии учитываются в размере августовской пенсионной выплаты.

Начислением субсидии занимаются органы Пенсионного фонда (ПФУ). Но чтобы оформить льготы, не обязательно идти в соответствующие учреждения. Все процедуры можно пройти онлайн на порталах Дія или ПФУ (заполнить необходимые формы и прикрепить сканированные копии документов).

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