Субсидія на комуналку: де перевірити інформацію про призначення допомоги

Субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом одного місяця після його скасування.

Українцям розповіли, як перевірити інформацію про призначення субсидії. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Так, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України є можливість перевірити інформацію за призначеними субсидіями та пільгами.

Отримувачі житлових субсидій та пільг в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ в розділах «Моя субсидія» та «Мої пільги» можуть перевірити:

місяць та рік останнього нарахування;

нараховану суму;

рішення щодо призначення субсидії/пільги.

Розмір субсидії в опалювальний сезон, як і де її оформити

Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом одного місяця після його скасування.

Минулого опалювального сезону українці в середньому отримували до 1600 гривень допомоги на місяць на житлову субсидію. Цієї осені розмір допомоги може навіть зрости, зважаючи на підвищення тарифів на електроенергію.

При розрахунку житлової субсидії з початку опалювального сезону 2023−2024 років враховуються доходи домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року, доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі серпневої пенсійної виплати.

Нарахуванням субсидії займаються органи Пенсійного фонду (ПФУ). Але щоб оформити пільги, не обов’язково йти до відповідних установ. Усі необхідні процедури можна пройти онлайн на порталах Дія або ПФУ (заповнити необхідні форми та прикріпити скановані копії документів).

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