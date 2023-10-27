Обвинувачений влаштував безлад в засіданні та пообіцяв розправитися з суддею

Суддя повідомила про загрозу своєму життю та здоров’ю.

Джерело фото: vezha.ua

Суддя Вінницького міського суду Лариса Ковальчук повідомила у Вищу раду правосуддя про неприємний інцидент, який відбувся в судовому процесі під її головуванням.

Як розповіла суддя, вона є головуючою у кримінальному провадженні за обвинуваченням у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 152 (зґвалтування) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

18 жовтня, після закінчення судового засідання, обвинувачений почав кричати, що не дозволить Ларисі Ковальчук розглядати справу, оскільки суд не задовольнив жодного з його клопотань, тоді як клопотання прокурора суд задовольнив.

Також, чоловік повідомив, що у наступний раз, коли його доставлять в суд із СІЗО, він буде ламати майно суду та трощити зал судового засідання.

При цьому в присутності прокурора, адвоката, працівників апарату суду та конвою, обвинувачений висловлювався на адресу судді нецензурними словами та погрожував Ларисі Ковальчук фізичною розправою.

«Погрози я сприймаю цілком реально, оскільки його поведінка була вкрай агресивною та неадекватною», - повідомила суддя у Вищу раду правосуддя.

Тепер оцінку подіям у Вінницькому міському суді має надати Рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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