Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

ВККС може оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

Керівництво ВККС зустрілося з головою ВАКС стосовно необхідності збільшення кількості суддів Антикорсуду

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

Верховний Суд розглянув справу про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері охорони довкілля

Критерії задоволення судом позову суб’єкта влади про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері екології, - позиція Верховного Суду.

Велика Палата ВС вирішила, як має чинити ВККС, коли ГРД надсилає негативний висновок на суддю в день співбесіди з порушенням строку

Колегія ВККС визнала суддю за результатами кваліфоцінювання такою, що відповідає займаній посаді, однак у день співбесіди ГРД надіслала на суддю негативний висновок: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Обвинувачений влаштував безлад в засіданні та пообіцяв розправитися з суддею

08:05, 27 жовтня 2023
Суддя повідомила про загрозу своєму життю та здоров’ю.
Обвинувачений влаштував безлад в засіданні та пообіцяв розправитися з суддею
Джерело фото: vezha.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Суддя Вінницького міського суду Лариса Ковальчук повідомила у Вищу раду правосуддя про неприємний інцидент, який відбувся в судовому процесі під її головуванням.

Як розповіла суддя, вона є головуючою у кримінальному провадженні за обвинуваченням у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 152 (зґвалтування) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. 

18 жовтня, після закінчення судового засідання, обвинувачений почав кричати, що не дозволить Ларисі Ковальчук розглядати справу, оскільки суд не задовольнив жодного з його клопотань, тоді як клопотання прокурора суд задовольнив.

Також, чоловік повідомив, що у наступний раз, коли його доставлять в суд із СІЗО, він буде ламати майно суду та трощити зал судового засідання.

При цьому в присутності прокурора, адвоката, працівників апарату суду та конвою, обвинувачений висловлювався на адресу судді нецензурними словами та погрожував Ларисі Ковальчук фізичною розправою.

«Погрози я сприймаю цілком реально, оскільки його поведінка була вкрай агресивною та неадекватною», - повідомила суддя у Вищу раду правосуддя.

Тепер оцінку подіям у Вінницькому міському суді має надати Рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Київського апеляційного суду