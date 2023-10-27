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Обвиняемый устроил беспорядок в заседании и пообещал расправиться с судьей

08:05, 27 октября 2023
Судья сообщила об угрозе своей жизни и здоровью.
Обвиняемый устроил беспорядок в заседании и пообещал расправиться с судьей
Источник фото: vezha.ua
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Судья Винницкого городского суда Лариса Ковальчук сообщила в Высший совет правосудия о неприятном инциденте, который произошел в судебном процессе под ее председательством.

Как рассказала судья, она председательствует в уголовном производстве по обвинению в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 152 (изнасилование) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

18 октября, после окончания судебного заседания, обвиняемый начал кричать, что не даст Ларисе Ковальчук рассматривать дело, поскольку суд не удовлетворил ни одно из его ходатайств, в то время как ходатайства прокурора суд удовлетворил.

Также мужчина сообщил, что в следующий раз, когда его доставят в суд из СИЗО, он будет ломать имущество суда и крушить зал судебного заседания.

При этом в присутствии прокурора, адвоката, работников аппарата суда и конвоя, обвиняемый высказывался в адрес судьи нецензурными словами и угрожал Ларисе Ковальчук физической расправой.

«Угрозы я воспринимаю вполне реально, поскольку его поведение было крайне агрессивным и неадекватным», - сообщила судья в Высший совет правосудия.

Теперь оценку инциденту в Винницком городском суде должен дать Совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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