Данилов подтвердил, что в ВСУ сформировали батальон «Сибирь» из россиян

Как отметил секретарь СНБО, такие случаи не единичны, в связи с чем в ближайшее время «мы увидим еще не один такой батальон».

На стороне Украины воюют многие россияне, которые категорически выступают против режима Путина. В ближайшее время к ВСУ присоединится не один батальон из граждан рф. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Действительно, на нашей стороне очень много воюют представителей россии, российских меньшинств, которые выступают категорически против режима Путина. И они помогают нам в этой борьбе», – рассказал Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, такие случаи не единичны, в связи с чем в ближайшее время «мы увидим еще не один такой батальон».

В то же время Данилов уточнил, что батальон из россиян существует в рядах ВСУ, однако раскрыть другие детали пока не может.

«Это совсем другое дело, совсем другая ситуация», - добавил секретарь СНБО.

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