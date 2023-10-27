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Когда у наследника есть дополнительный срок для принятия наследства, - позиция Верховного Суда

08:00, 27 октября 2023
Суды нижестоящих инстанций считали, что нельзя признать уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства юридическую неосведомленность истца о сроке, порядке принятия наследства, наличии наследственного имущества, но Верховный Суд решил иначе.
Когда у наследника есть дополнительный срок для принятия наследства, - позиция Верховного Суда
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Такие обстоятельства, как тяжелое стрессовое состояние, вызванное потерей матери в 18-летнем возрасте, необходимость получения свидетельства о смерти наследодателя с апостилем и незначительный промежуток пропуска срока для подачи заявления о принятии наследства (менее двух месяцев) являются достаточными правовыми основаниями для определения наследнику дополнительного срок для принятия наследства. Соответствующую позицию высказал Верховный Суд в постановлении от 16 августа 2023 г. по делу №758/13293/18.

Обстоятельства дела

16 августа 2023 г. Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в кассационную жалобу истца в его споре с Киевским городским советом, третье лицо – Главное территориальное управление юстиции в г. Киеве, об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследия.

Суды установили, что в Израиле умерла мать истца. В августе 2018 он обратился к частному нотариусу с заявлением о принятии наследства по завещанию после умершего, однако ему было отказано в возбуждении наследственного дела в связи с пропуском срока на принятие наследства.

Решением районного суда, оставленным в силе постановлением апелляционного суда, в удовлетворении отказано. Решение мотивировано тем, что не может быть признано уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства юридическую неосведомленность истца о сроке, порядке принятия наследства, наличии наследственного имущества.

Позиция Верховного суда

Постановлением Верховного Суда решение районного суда и постановление апелляционного суда отменено и принято новое судебное решение, которым иск удовлетворен, определен дополнительный срок для принятия наследства с учетом следующего.

Согласно части третьей статьи 1272 ГК Украины по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства. Таким образом, уважительными причинами пропуска срока для принятия наследства являются причины, связанные с объективными, неустранимыми, существенными трудностями для наследника на совершение этих действий.

Нормы части третьей статьи 1272 ГК Украины о предоставлении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства могут быть применены, если: 1) у наследника были помехи для подачи такого заявления; 2) эти обстоятельства признаны судом уважительными.

Уважительными причинами пропуска срока признаются, в частности, длительная болезнь наследников; большое расстояние между местом постоянного проживания наследников и местонахождением наследственного имущества; сложные условия труда, которые, в частности, связаны с длительными командировками, в том числе зарубежными; пребывание наследников на срочной службе в составе Вооруженных сил Украины; неосведомленность наследников о наличии завещания и т.д.

Отказывая истцу в определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства, суды первой и апелляционной инстанции не обратили внимания, что незадолго до смерти матери истцу исполнилось 18 лет, в результате ее болезни и смерти он находился в длительном стрессовом состоянии.

Кроме того, в связи со смертью матери на территории государства Израиль он долгое время не мог получить свидетельство о ее смерти с апостилем для обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства.

Учитывая указанное, учитывая то, что у наследника существовали препятствия для подачи заявления о принятии наследства, а именно тяжелое стрессовое состояние, вызванное утратой матери в 18-летнем возрасте, необходимость получения свидетельства о смерти наследодателя с апостилем, суды пришли к ошибочным выводам о том отсутствуют правовые основания для определения дополнительного срока для принятия наследства.

Учитывая обстоятельства дела, незначительный промежуток пропуска срока для подачи заявления о принятии наследства (менее двух месяцев), а также приведенные истцом причины, являющиеся объективными и существенными трудностями, Верховный Суд согласно положениям части третьей статьи 1272 ГК Украины пришел к выводу, что имеются правовые основания для определения дополнительного срока для принятия наследства.

Автор: Наталья Мамченко

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