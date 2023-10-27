В Киеве памятник Илье Репину обмотали пленкой, фото

Теперь на месте памятника Репину виднеется только постамент.

В четверг, 26 октября, в Киеве неизвестные обмотали пленкой памятник художнику Илье Репину. Фото памятника с пленкой обнародовали местные жители в соцсетях.

Теперь перед Национальным музеем «Киевская картинная галерея» видна лишь часть монумента.

Напомним, Илья Репин родился 5 августа 1844 года в Чугуеве Харьковской области. Он проявил способности к рисованию уже в детстве и позже окончил Петербургскую Академию художеств. Репин является автором картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Отец художника происходил из казацкого рода по кличке Рипа. Семья была достаточно состоятельной. Бабушка художника держала постоялый двор.

Ранее сообщалось, что в Киеве убрали российскую символику с обелиска «Город-герой Киев».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.