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У Києві пам’ятник Іллі Рєпіну обмотали плівкою, фото

07:40, 27 жовтня 2023
Тепер на місці пам’ятнику Рєпіну видніється лише постамент.
У Києві пам’ятник Іллі Рєпіну обмотали плівкою, фото
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У четвер, 26 жовтня, у Києві невідомі обмотали плівкою пам’ятник художнику Іллі Рєпіну.  Фото пам’ятника з плівкою оприлюднили місцеві жителі у соцмережах.

Наразі перед Національним музеєм «Київська картинна галерея» видніється лише невиразна частина монумента.

Нагадаємо, Ілля Рєпін народився 5 серпня 1844 року у Чугуєві на Харківщині. Він виявив здібності до малювання вже в дитинстві і згодом закінчив Петербурзьку Академію мистецтв. Рєпін є автором картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану».

Батько художника походив із козацького роду на прізвисько Ріпа. Родина була досить заможною. Бабуся художника тримала постоялий двір. 

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