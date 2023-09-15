У Києві прибрали російську символіку з обеліска «Місто-герой Київ»

У Києві демонтували обеліск «Місто-герой Київ», прибравши зірки та змінивши рік початку Другої світової війни на 1939.

Джерело фото: КМДА

У Києві демонтували елементи з радянського обеліска та прибрали анотаційну дошку російською мовою з обеліска на честь «Міста-героя Києва» на Галицькій площі (колишня назва – Площа Перемоги), – повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«Декомунізація в дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде!», – зазначила Ганна Старостенко.

У КМДА зазначають, що Департамент територіального контролю міста Києва прибрав зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою. Крім того, змінили напис «1941» на «1939» – рік, коли почалася Друга світова війна.

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