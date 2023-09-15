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  1. В Україні

Дружини та чоловіки загиблих Захисників і Захисниць зможуть отримати фінансову підтримку

17:32, 15 вересня 2023
Уряд розширив категорію отримувачів фінансової підтримки від Українського ветеранського фонду.
Дружини та чоловіки загиблих Захисників і Захисниць зможуть отримати фінансову підтримку
Джерело фото: cheline.com.ua
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У п'ятницю, 15 вересня, на черговому засіданні Кабінет Міністрів України були прийняті рішення щодо поліпшення діяльності Українського ветеранського фонду при Міністерстві ветеранів України. Зміни спрямовані на розширення кола отримувачів фінансової підтримки та полегшення умов для реєстрації організацій, що працюють на благо ветеранів та членів їхніх сімей. Про це повідомляє Урядовий портал.

Однією з ключових змін є розширення категорії осіб, які можуть отримати фінансову підтримку від УВФ. Тепер, окрім ветеранів війни та членів родин загиблих Захисників і Захисниць, також можуть подавати заявки їхні дружини або чоловіки.

Для отримання фінансової підтримки, дружини або чоловіки ветеранів повинні бути зареєстровані як фізичні особи – підприємці та реалізовувати проекти, спрямовані на підтримку ветеранів.

Крім того, ухвалений акт скоротив строк реєстрації юридичних осіб та громадських об'єднань, засновниками яких є члени сімей загиблих Захисників і Захисниць. Це дає можливість більшій кількості організацій реалізовувати проекти щодо захисту прав і свобод ветеранів та їхніх сімей, збільшуючи кількість заявників на фінансування від УВФ.

«Дякую Уряду за ухвалення цих важливих змін. Вони дозволять збільшити коло осіб, які матимуть право брати участь у конкурсах Українського ветеранського фонду на отримання фінансування у для реалізації проектів, що спрямовані на реінтеграцію наших Захисників та їхніх рідних, підтримку ветеранського підприємництва, сприяння у працевлаштуванні», – зазначила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

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