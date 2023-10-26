Встреча по формуле мира на Мальте станет мощным шагом к первому саммиту лидеров — Ермак

Он уточнил, что после первого саммита лидеров Украина ожидает начала саммитов или конференций, которые будут тематическими по каждому из пунктов.

Встреча советников и политических директоров МИД по формуле мира состоится на Мальте 28-19 октября. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

По его словам, предстоящая встреча по формуле мира должна стать мощным шагом к первому саммиту на уровне лидеров.

«На эту встречу идет мощная украинская делегация. Мы ожидаем конструктивных консультаций. И я считаю, что это будет мощный шаг для организации первого саммита на уровне лидеров», – отметил Ермак.

Он уточнил, что после первого саммита лидеров Украина ожидает начала саммитов или конференций, которые будут тематическими по каждому из пунктов. Такие саммиты должны заканчиваться конкретными решениями, есть уже соответствующие наработки.

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