Угорщина та Словаччина блокують допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро – Politico

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини виступили проти надання Україні нового пакету допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі лідерів Євросоюзу виступили проти виділення Україні нового пакету допомоги в розмірі 50 мільярдів євро, – повідомляє Politico.

Орбан заявив, що «підтримка ЄС не працює». А Фіцо висловив «занепокоєння корупцією» в Україні.

Необхідність внесення змін до бюджету Євросоюзу передбачає одностайну підтримку всіма 27 країнами-членами. Раніше Брюссель висловлював сподівання на те, що Угорщина відмовиться від свого вето і розморозить частину коштів для України. Однак зараз ситуація ускладнюється через такі виступи.

Зазначається, що рішення щодо оновлення бюджету блоку має бути прийнято до кінця року, щоб забезпечити постійну підтримку України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.