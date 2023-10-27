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  1. В Україні

У Києві затримали іспанця, який торгував кокаїном

14:25, 27 жовтня 2023
Повідомлено про підозру громадянину Іспанії, який збував у Києві кокаїн ціною 130 доларів США за 1 грам.
У Києві затримали іспанця, який торгував кокаїном
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Київська міська прокуратура повідомляє про оголошення підозри громадянину Іспанії, який торгував кокаїном в Києві.

Правоохоронці затримали 46-річного громадянина Іспанії, якого обґрунтовано підозрюють у систематичному вчиненні серйозних злочинів у сфері обігу наркотичних засобів на території столиці.

За інформацією слідства, підозрюваний з 2018 року має посвідку на постійне проживання на території України, яку використовував, періодично перебуваючи в Україні. Через своїх спільників, які проживають як в Україні, так і за кордоном, він отримував кокаїн та здійснював його збут за ціною 130 доларів США за 1 грам речовини.

Під час розслідування кримінального провадження правоохоронці контролювали вчинення злочину і провели декілька оперативних закупок кокаїну у підозрюваного. Під час обшуків за місцем проживання наркоділка правоохоронці вилучили значну кількість кокаїну, засоби для його фасування та зважування, банківські картки та грошові кошти, одержані від торгівлі наркотичною речовиною.

Наразі розглядається питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проводяться додаткові дії з метою встановлення каналу постачання наркотичної речовини та інших обставин справи.

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