В Киеве задержали испанца, который торговал кокаином

Сообщено о подозрении гражданину Испании, который сбывал в Киеве кокаин ценой 130 долларов США за 1 грамм.

кокаином в Киеве.

Правоохранители задержали 46-летнего гражданина Испании, которого обоснованно подозревают в систематическом совершении серьезных преступлений в сфере оборота наркотических средств на территории столицы.

По информации следствия, подозреваемый с 2018 года имеет вид на жительство на территории Украины, который использовал, периодически находясь в Украине. Через своих сообщников, проживающих как в Украине, так и за рубежом, он получал кокаин и осуществлял его сбыт по цене 130 долларов США за 1 грамм вещества.

Во время расследования уголовного производства правоохранители контролировали совершение преступления и провели несколько оперативных закупок кокаина у подозреваемого. Во время обысков по месту жительства наркодельца правоохранители изъяли значительное количество кокаина, средства для его фасовки и взвешивания, банковские карты и денежные средства, полученные от торговли наркотическим веществом.

Сейчас рассматривается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся дополнительные действия с целью установления канала поставки наркотического вещества и других обстоятельств дела.

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