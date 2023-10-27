Стало известно, сколько госслужащих пытались незаконно выехать за границу: подробности

По информации Госпогранслужбы, фиксируется рост попыток незаконного пересечения границы.

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Государственная пограничная служба в контексте раскрытия схем уклонения от мобилизации фиксирует рост масштабов попыток незаконного пересечения границы, - рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии ТСН.

Средние показатели относительно попыток нарушения пограничных пунктов пропуска и зеленого участка границы, то они остаются стабильными, однако попытки выехать из Украины за пределами пропусков - увеличились.

"За последние несколько месяцев есть определенное уменьшение случаев на пунктах пропуска, когда пытаются выехать по поддельным документам. Я не исключаю, что получать поддельные документы от операторов незаконного пересечения границы лицам стало сложнее. Если говорить о незаконном пересечении границы, за пределами пропуска, то таких попыток немного увеличилось", - сообщил Демченко.

По информации пограничников, в течение этого года более 2 тысяч государственных служащих пытались выехать за пределы страны без соответствующих законных оснований.

"По состоянию на сейчас это количество составляет 2100 человек. Они направлялись, не соответствуя тем условиям, которые прописаны в правилах пересечения границы", - добавил Демченко.

Дополнительно, Госпогранслужба отметила, что инциденты незаконного включения лиц в систему "Шлях" продолжают выявляться.

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