Палата представителей США рассмотрит помощь Украине и Израилю отдельно – Майк Джонсон

Новоназначенный спикер Палаты представителей США заявил, что рассмотрение помощи Украине и Израилю разделят.

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что новая военная помощь для Украины и Израиля будет рассматриваться как отдельные меры. Это затрудняет попытки президента Джо Байдена получить поддержку обоих союзников США, - сообщает Bloomberg.

"Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей заключается в том, что нам нужно разделить эти вопросы на две части", - сказал Джонсон, добавляя, что передал это сообщение представителям Белого дома после своей встречи с президентом Байденом.

Администрация просила Конгресс выделить 106 миллиардов долларов на неотложную помощь Украине, Израилю и другим странам. Она надеялась, что такой пакетный договор поможет получить полную сумму. Но растущий скептицизм среди республиканцев Палаты представителей в отношении Украины стал одним из ключевых споров в трехнедельной борьбе партий за лидерство в палате, закончившись избранием Джонсона на должность спикера.

Напомним, сенаторы-республиканцы предлагают законопроект, который отделит помощь Израилю, оставив в стороне финансирование Украины.

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