Пакет допомоги США для України та Ізраїлю пропонують розділити

Сенатори-республіканці пропонують законопроект, що відокремить допомогу Ізраїлю, залишивши осторонь фінансування України.

Джерело фото: betterworldcampaign.org

Група сенаторів-республіканців США внесла законопроект, який передбачає виділення мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю, але не Україні. Вони виокремлюють проблеми, пов'язані з пропозицією адміністрації Байдена в сумі 106 мільярдів доларів, яка включає більше фінансування для України, – повідомляє The Wall Street Journal.

Сенатори від Республіканської партії стверджують, що окремий законопроект щодо допомоги Ізраїлю допоможе уникнути затримки у Палаті представників, де збільшується кількість республіканців, які проти фінансування України, і зараз вони складають більшість в конференції Республіканської партії.

«Мої колеги та я твердо переконані, що будь-яка допомога Ізраїлю не повинна використовуватися як важіль для надсилання десятків мільярдів доларів в Україну», – сказав один з авторів законопроекту, сенатор Роджер Маршалл.

Законопроект сенаторів від Республіканської партії, відомий як «Ізраїльський закон про додаткові асигнування 2023 року», передбачає виділення допомоги на суму 14,3 мільярда доларів. Це включає 10,6 мільярда доларів військової допомоги Ізраїлю через Міністерство оборони, включаючи системи «Залізний купол» і «Залізний промінь», а також кошти для поповнення запасів американської зброї, надісланої до Ізраїлю. Крім того, законопроект передбачає виділення 3,5 мільярда доларів у вигляді грантів на продаж військової техніки за кордоном та 200 мільйонів доларів на підтримку безпеки Посольства та персоналу США в Ізраїлі та евакуацію громадян США в регіоні.

Запропонований рівень фінансування для Ізраїлю подібний до суми, яку запропонувала адміністрація Байдена. Однак адміністрація включила ці гроші до широкого пакету, який також враховував 61 мільярд доларів для України, приблизно 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу в обох театрах конфлікту, приблизно 2 мільярди доларів на безпекову допомогу в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та 14 мільярдів доларів на зміцнення кордону.

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