30 жовтня – останній день для сплати низки податків за вересень: перелік

Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків нагадує, що 30 жовтня 2023 року останній день сплати низки податків.
Йдеться про сплату:
- юридичними особами авансового внеску за ІІІ квартал 2023 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- юридичними особами авансового внеску за ІІІ квартал 2023 року транспортного податку;
- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за вересень 2023 року;
- єдиного податку з юридичних осіб платниками єдиного податку четвертої групи за ІІІ квартал 2023 року;
- податку на додану вартість за вересень 2023 року;
- акцизного податку за вересень 2023 року;
- єдиного внеску, нарахованого за вересень 2023 року, гірничими підприємствами за найманих працівників;
- за вересень 2023 року податку на доходи фізичних осіб від оподаткуванн я доходів, нарахованих у вигляді:
- процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
- процентів на вклади члена кредитної спілки;
- за вересень 2023 року військового збору від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:
- процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
- процентів на вклади члена кредитної спілки;
- за вересень 2023 року податковим агентом податку на доходи фізичних осіб за попередній місяць, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку;
- за вересень 2023 року податковим агентом військового збору, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку;
- сплати за вересень 2023 року рентної плати за:
- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- користування радіочастотним ресурсом України;
- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.
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