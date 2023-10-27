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  1. В Україні

30 жовтня – останній день для сплати низки податків за вересень: перелік

09:24, 27 жовтня 2023
ДПС нагадує, що 30 жовтня є граничним терміном сплати податкових зобов’язань за вересень 2023 року.
30 жовтня – останній день для сплати низки податків за вересень: перелік
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Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків нагадує, що 30 жовтня 2023 року останній день сплати низки податків.

Йдеться про сплату: 

  • юридичними особами авансового внеску за ІІІ квартал 2023 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • юридичними особами авансового внеску за ІІІ квартал  2023 року транспортного податку;
  • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за вересень 2023 року;
  • єдиного податку з юридичних осіб платниками єдиного податку четвертої групи за ІІІ квартал 2023 року;
  • податку на додану вартість за вересень 2023 року;
  • акцизного податку за вересень 2023 року;
  • єдиного внеску, нарахованого за вересень 2023 року, гірничими підприємствами за найманих працівників;
  • за вересень 2023 року податку на доходи фізичних осіб від оподаткуванн я доходів, нарахованих у вигляді:

- процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

- процентів на вклади члена кредитної спілки;

  • за вересень 2023 року військового збору від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

- процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

- процентів на вклади члена кредитної спілки;

  • за вересень 2023 року податковим агентом податку на доходи фізичних осіб за попередній місяць, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку;
  • за вересень 2023 року податковим агентом військового збору, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку;
  • сплати за вересень 2023 року рентної плати за:

- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- користування радіочастотним ресурсом України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

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