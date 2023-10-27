30 октября – последний день для уплаты ряда налогов за сентябрь: список

Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками напоминает, что 30 октября 2023 последний день уплаты ряда налогов.
Речь идет об оплате:
- юридическими лицами авансового взноса за ІІІ квартал 2023 налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;
- юридическими лицами авансового взноса за ІІІ квартал 2023 транспортного налога;
- платы за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) за сентябрь 2023;
- единого налога с юридических лиц плательщиками единого налога четвертой группы за ІІІ квартал 2023;
- налога на добавленную стоимость за сентябрь 2023;
- акцизный налог за сентябрь 2023 года;
- единого взноса, начисленного за сентябрь 2023 года, горными предприятиями за наемных работников;
- за сентябрь 2023 года налог на доходы физических лиц от налогообложения доходов, начисленных в виде:
- процентов на текущий или депозитный банковский счет;
- процентов по вкладам члена кредитного союза;
- за сентябрь 2023 года военного сбора от налогообложения доходов, начисленных в виде:
- процентов на текущий или депозитный банковский счет;
- процентов по вкладам члена кредитного союза;
- за сентябрь 2023 налоговым агентом налога на доходы физических лиц за предыдущий месяц, в случае если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику;
- за сентябрь 2023 налоговым агентом военного сбора, в случае если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику;
- уплаты за сентябрь 2023 года рентной платы за:
- использование недрами при добыче углеводородного сырья;
- пользование радиочастотным ресурсом Украины;
- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам по территории Украины;
- транзитная транспортировка по трубопроводам аммиака по территории Украины.
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