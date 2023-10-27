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30 октября – последний день для уплаты ряда налогов за сентябрь: список

09:24, 27 октября 2023
ГНС напоминает, что 30 октября является предельным сроком уплаты налоговых обязательств за сентябрь 2023 года.
30 октября – последний день для уплаты ряда налогов за сентябрь: список
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Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками напоминает, что 30 октября 2023 последний день уплаты ряда налогов.

Речь идет об оплате:

  • юридическими лицами авансового взноса за ІІІ квартал 2023 налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;
  • юридическими лицами авансового взноса за ІІІ квартал 2023 транспортного налога;
  • платы за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) за сентябрь 2023;
  • единого налога с юридических лиц плательщиками единого налога четвертой группы за ІІІ квартал 2023;
  • налога на добавленную стоимость за сентябрь 2023;
  • акцизный налог за сентябрь 2023 года;
  • единого взноса, начисленного за сентябрь 2023 года, горными предприятиями за наемных работников;
  • за сентябрь 2023 года налог на доходы физических лиц от налогообложения доходов, начисленных в виде:

- процентов на текущий или депозитный банковский счет;

- процентов по вкладам члена кредитного союза;

  • за сентябрь 2023 года военного сбора от налогообложения доходов, начисленных в виде:

- процентов на текущий или депозитный банковский счет;

- процентов по вкладам члена кредитного союза;

  • за сентябрь 2023 налоговым агентом налога на доходы физических лиц за предыдущий месяц, в случае если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику;
  • за сентябрь 2023 налоговым агентом военного сбора, в случае если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику;
  • уплаты за сентябрь 2023 года рентной платы за:

- использование недрами при добыче углеводородного сырья;

- пользование радиочастотным ресурсом Украины;

- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам по территории Украины;

- транзитная транспортировка по трубопроводам аммиака по территории Украины.

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