30 октября – последний день для уплаты ряда налогов за сентябрь: список

ГНС напоминает, что 30 октября является предельным сроком уплаты налоговых обязательств за сентябрь 2023 года.

Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками напоминает, что 30 октября 2023 последний день уплаты ряда налогов.

Речь идет об оплате:

юридическими лицами авансового взноса за ІІІ квартал 2023 налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;

юридическими лицами авансового взноса за ІІІ квартал 2023 транспортного налога;

платы за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) за сентябрь 2023;

единого налога с юридических лиц плательщиками единого налога четвертой группы за ІІІ квартал 2023;

налога на добавленную стоимость за сентябрь 2023;

акцизный налог за сентябрь 2023 года;

единого взноса, начисленного за сентябрь 2023 года, горными предприятиями за наемных работников;

за сентябрь 2023 года налог на доходы физических лиц от налогообложения доходов, начисленных в виде:

- процентов на текущий или депозитный банковский счет;

- процентов по вкладам члена кредитного союза;

за сентябрь 2023 года военного сбора от налогообложения доходов, начисленных в виде:

- процентов на текущий или депозитный банковский счет;

- процентов по вкладам члена кредитного союза;

за сентябрь 2023 налоговым агентом налога на доходы физических лиц за предыдущий месяц, в случае если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику;

за сентябрь 2023 налоговым агентом военного сбора, в случае если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику;

уплаты за сентябрь 2023 года рентной платы за:

- использование недрами при добыче углеводородного сырья;

- пользование радиочастотным ресурсом Украины;

- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам по территории Украины;

- транзитная транспортировка по трубопроводам аммиака по территории Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.