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Радиодиктант национального единства 2023: новая дата, где слушать и куда отправлять письма

14:49, 26 октября 2023
Радиодиктант национального единства в 2023 впервые состоится 27 октября.
Радиодиктант национального единства 2023: новая дата, где слушать и куда отправлять письма
Фото: УНИАН
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Каждый год в День украинской письменности тысячи украинцев присоединяются к Национальному радиодиктанту. В 2023 году он впервые состоится в новую дату – 27 октября.

Именно в этот день, согласно изменениям в указ президента Украины от 6 ноября 1997 №1241/97, отныне будет отмечаться День украинской письменности и языка.

Диктант начнется в 11 утра.

Его будут транслировать Украинское радио и радио Культура, телеканал Суспільне Культура, YouTube-канал Украинского радио и Facebook Суспільного.

Текст для радиодиктанта написала украинская переводчица и поэтесса Екатерина Калитко. Называется он «Дороги Украины». Читать диктант будет актер театра и кино Алексей Гладковский.

Куда отправлять радиодиктант

Писать текст радиодиктанта можно от руки на любом листе бумаги. Перед текстом укажите полный ФИО. Затем отправьте письмо с текстом по почте по адресу: Киев 1001, Крещатик, 26 (гриф даты написания должно быть не позднее 29 октября) или сфотографируйте текст и отправьте фото на электронную почту [email protected] до 11:00 30 октября.

Когда опубликуют полный текст и результаты диктанта

В понедельник, 30 октября, в 11:00 по Киеву опубликуют правильный текст радиодиктанта, по которому каждый сможет проверить себя. Сразу после проверки всех работ объявят победителей – обычно это происходит в течение 2 месяцев.

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