НБУ снизил учетную ставку до 16 % и улучшил прогноз на 2023 год

НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на 2023 год – с 10.6% до 5,8%.

Национальный банк Украины принял решение установить учетную ставку на уровне 16% с 27 октября 2023 года, приведя ее в одинаковый уровень со ставкой по депозитным сертификатам овернайт. Это нововведение является частью модернизации операционного руководства монетарной политикой Национального банка, направленной на применение системы "нижней границы" в управлении учетной ставкой.

Другие ставки по операциям НБУ с коммерческими банками установлены следующим образом: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам будет равняться "учетной ставке + 4 процентных пункта" (20%), а по кредитам рефинансирования - "учетной ставке + 6 процентных пунктов" (22%). Это означает, что фактически уровень ставок по операциям НБУ с банками останется неизменным.

За последние месяцы наблюдалось стремительное снижение инфляции, прежде всего благодаря урожайности сельскохозяйственных культур. Сентябрьская инфляция упала до 7,1% годовой динамики цен.

По оценкам НБУ, инфляция продолжила спадать в октябре благодаря сохранению устойчивости на валютном рынке и успешному переходу к управляемой гибкости валютного курса.

НБУ оценивает, что инфляция будет оставаться устойчивой, но может временно ускорить свой рост в следующем году. Банк улучшил прогноз инфляции на конец 2023 года, снизив его с 10,6% до 5,8%. Это пересмотр прогноза связан с положительным влиянием высоких урожаев на цены на продовольственные товары.

Однако НБУ повысил прогноз инфляции на 2024 год, с 8,5% до 9,8%, предусматривая увеличение цен из-за низкой базы сравнения для нынешней стоимости продовольственных товаров, давления на расходы бизнеса, повышение зарплат и прирост административно-регулируемых цен.

В дальнейшем ожидается снижение инфляции до 6% в 2025 году. Этот процесс будет поддержан ожидаемым снижением геополитических рисков, восстановлением логистики и производства, что позволит увеличить предложение товаров и ограничить ценовое давление. Важным фактором влияния на ценовую динамику будет и ожидаемое снижение мировых цен на энергоносители.

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