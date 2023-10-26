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  1. В мире

В Японии отменили обязательную стерилизацию для трансгендеров, которые юридически хотят изменить пол

19:08, 26 октября 2023
Суд признал неконституционным требование пройти стерилизацию для каждого человека, который изъявил желание юридически изменить пол.
В Японии отменили обязательную стерилизацию для трансгендеров, которые юридически хотят изменить пол
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Верховный суд Японии признал неконституционным положение закона, которое требовало от трансгендерных людей пройти обязательную операцию по стерилизации для смены гендерного маркера в документах, передает The Japan Times.

Закон о людях с гендерной дисфорией был принят в Японии в 2003 году. Он позволял официально сменить гендерный маркер в документах при наличии заключения от двух независимых врачей о гендерной дисфории, а также при выполнении пяти условий: человек должен быть старше 18 лет, не иметь несовершеннолетних детей и не состоять в браке, а также «иметь органы, напоминающие половые органы противоположного гендера» и «не иметь половых желез».

Верховный суд счел пункт об удалении половых желез «чрезвычайно инвазивным» — то есть вмешивающимся в частную жизнь, и «излишне ограничительным», нарушая гарантированное в конституции право на стремление к счастью. Коллегия из 15 судей вынесла решение единогласно.

«С момента принятия закона (2003 года) медицинское понимание продвинулось вперед, а методы лечения гендерной дисфории стали более разнообразными», — сказано в заявлении суда.

Теперь власти будут обязаны изменить действующий закон. Представители местного правительства уже заявили, что «внимательно изучат это решение и отреагируют соответствующим образом».

Иск, который рассматривал суд, был подан трансгендерной женщиной, которая хочет официально получить женский гендерный маркер в документах. Истица настаивала, что операция является «чрезмерной физической и экономической нагрузкой» и что длительное применение гормональной терапии и без операции по стерилизации уже привело к снижению фертильности (период в жизни женщины, в течение которого она способна к беременности и родам).

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