В Японии отменили обязательную стерилизацию для трансгендеров, которые юридически хотят изменить пол

Суд признал неконституционным требование пройти стерилизацию для каждого человека, который изъявил желание юридически изменить пол.

Верховный суд Японии признал неконституционным положение закона, которое требовало от трансгендерных людей пройти обязательную операцию по стерилизации для смены гендерного маркера в документах, передает The Japan Times.

Закон о людях с гендерной дисфорией был принят в Японии в 2003 году. Он позволял официально сменить гендерный маркер в документах при наличии заключения от двух независимых врачей о гендерной дисфории, а также при выполнении пяти условий: человек должен быть старше 18 лет, не иметь несовершеннолетних детей и не состоять в браке, а также «иметь органы, напоминающие половые органы противоположного гендера» и «не иметь половых желез».

Верховный суд счел пункт об удалении половых желез «чрезвычайно инвазивным» — то есть вмешивающимся в частную жизнь, и «излишне ограничительным», нарушая гарантированное в конституции право на стремление к счастью. Коллегия из 15 судей вынесла решение единогласно.

«С момента принятия закона (2003 года) медицинское понимание продвинулось вперед, а методы лечения гендерной дисфории стали более разнообразными», — сказано в заявлении суда.

Теперь власти будут обязаны изменить действующий закон. Представители местного правительства уже заявили, что «внимательно изучат это решение и отреагируют соответствующим образом».

Иск, который рассматривал суд, был подан трансгендерной женщиной, которая хочет официально получить женский гендерный маркер в документах. Истица настаивала, что операция является «чрезмерной физической и экономической нагрузкой» и что длительное применение гормональной терапии и без операции по стерилизации уже привело к снижению фертильности (период в жизни женщины, в течение которого она способна к беременности и родам).

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