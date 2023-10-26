У Японії скасували обов’язкову стерилізацію для трансгендерів, які юридично хочуть змінити стать

Суд визнав неконституційною вимогу пройти стерилізацію для кожної людини, яка виявила бажання юридично змінити стать.

Верховний суд Японії визнав неконституційним положення закону, яке вимагало від трансгендерних людей пройти обов'язкову операцію зі стерилізації для зміни ґендерного маркера у документах, передає The Japan Times.

Закон про людей з гендерною дисфорією було прийнято у Японії 2003 року. Він дозволяв офіційно змінити гендерний маркер у документах за наявності висновку від двох незалежних лікарів про ґендерну дисфорію, а також при виконанні п'яти умов: людина має бути старше 18 років, не мати неповнолітніх дітей та не перебувати у шлюбі, а також «мати органи, що нагадують статеві органи протилежного гендера» та «не мати статевих залоз».

Верховний суд визнав пункт про видалення статевих залоз «надзвичайно інвазивним», тобто таким, що втручається в приватне життя, і «надмірно обмежувальним», порушуючи гарантоване в конституції право на прагнення до щастя. Колегія із 15 суддів винесла рішення одноголосно.

«З моменту ухвалення закону (2003 року) медичне розуміння просунулося вперед, а методи лікування гендерної дисфорії стали різноманітнішими», — сказано у заяві суду.

Тепер влада буде зобов'язана змінити чинний закон. Представники місцевого уряду вже заявили, що «уважно вивчать це рішення та відреагують відповідним чином».

Позов, який розглядав суд, подала трансгендерна жінка, яка хоче офіційно отримати жіночий гендерний маркер у документах. Позивачка наполягала, що операція є «надмірним фізичним та економічним навантаженням» і що тривале застосування гормональної терапії і без операції зі стерилізації вже призвело до зниження фертильності (період в житті жінки, протягом якого вона здатна до вагітності та пологів).

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