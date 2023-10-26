Україна може почати переговори про вступ до Євросоюзу у грудні попри маніпуляції іноземних чиновників, — Стефанішина

Україна налаштована на позитивне рішення Єврокомісії.

Україна може розпочати переговори про вступ до Євросоюзу вже у грудні цього року навіть попри маніпуляції деяких європейських чиновників. Про це заявила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

«Україна створила усі необхідні умови для цього (початку переговорів - ред.), реалізувавши сім рекомендацій. Більше того, ми маємо розуміти, що будуть розглядатися й можливі рішення щодо інших майже 10 країн розширення, і Україна безумовно є лідером, навіть попри триваючу повномаштабну війну», - зазначила вона.

Стефанішина підкреслила, що Україна налаштована на позитивне рішення Єврокомісії. Вона впевнена, що у грудні вдасться вийти на таке політичне рішення.

«Водночас, ми сьогодні вже бачимо, що деякі країни або навіть деякі європейські чиновники вдаються до маніпуляцій, намагаючись протискати якісь свої особисті побажання в документи, які готуються Європейською комісією. Так само ми бачимо, що є певні недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу України, і скажімо так - знецінити деякі з наших зусиль», - сказала міністр.

Вона додала, що Україна працює над цими питаннями індивідуально. При цьому вона закликає союзників держави не надавати поля для маніпуляцій, особливо коли мова йде про європейську інтеграцію країни.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.