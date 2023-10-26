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  1. В Україні

Україна може почати переговори про вступ до Євросоюзу у грудні попри маніпуляції іноземних чиновників, — Стефанішина

14:19, 26 жовтня 2023
Україна налаштована на позитивне рішення Єврокомісії.
Україна може почати переговори про вступ до Євросоюзу у грудні попри маніпуляції іноземних чиновників, — Стефанішина
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Україна може розпочати переговори про вступ до Євросоюзу вже у грудні цього року навіть попри маніпуляції деяких європейських чиновників. Про це заявила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

«Україна створила усі необхідні умови для цього (початку переговорів - ред.), реалізувавши сім рекомендацій. Більше того, ми маємо розуміти, що будуть розглядатися й можливі рішення щодо інших майже 10 країн розширення, і Україна безумовно є лідером, навіть попри триваючу повномаштабну війну», - зазначила вона.

Стефанішина підкреслила, що Україна налаштована на позитивне рішення Єврокомісії. Вона впевнена, що у грудні вдасться вийти на таке політичне рішення.

«Водночас, ми сьогодні вже бачимо, що деякі країни або навіть деякі європейські чиновники вдаються до маніпуляцій, намагаючись протискати якісь свої особисті побажання в документи, які готуються Європейською комісією. Так само ми бачимо, що є певні недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу України, і скажімо так - знецінити деякі з наших зусиль», - сказала міністр.

Вона додала, що Україна працює над цими питаннями індивідуально. При цьому вона закликає союзників держави не надавати поля для маніпуляцій, особливо коли мова йде про європейську інтеграцію країни.

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