Украина может начать переговоры о вступлении в Евросоюз в декабре, несмотря на манипуляции иностранных чиновников, — Стефанишина

Украина настроена на положительное решение Еврокомиссии.

Украина может начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в декабре этого года, даже несмотря на манипуляции некоторых европейских чиновников. Об этом заявила министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

«Украина создала все необходимые условия для этого (начала переговоров – ред.), реализовав семь рекомендаций. Более того, мы должны понимать, что будут рассматриваться и возможные решения по другим почти 10 странам расширения, и Украина безусловно является лидером, даже несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну», - отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что Украина настроена на положительное решение Еврокомиссии. Она уверена, что в декабре удастся выйти на такое решение.

«В то же время мы сегодня уже видим, что некоторые страны или даже некоторые европейские чиновники прибегают к манипуляциям, пытаясь противопоставить какие-то свои личные пожелания в готовящиеся Европейской комиссией документы. Также мы видим, что есть определенные недружественные страны, которые пытаются приуменьшить оценку прогресса Украины, и скажем так - обесценить некоторые наши усилия», - сказала министр.

Она добавила, что Украина работает над этими вопросами индивидуально. При этом она призывает союзников государства не предоставлять поля для манипуляций, особенно когда речь идет о европейской интеграции страны.

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