Только 33% считают антикоррупционные органы эффективными в борьбе с коррупцией, - КМИС

КМИС, проводивший исследования для Консультативной миссии ЕС, указал, что только 33% считают антикоррупционные органы эффективными в борьбе с коррупцией.

Только 33% считают антикоррупционные органы эффективными в борьбе с коррупцией. Об этом отмечается в опубликованных данных исследования КМИС (Киевский международный институт социологии), которое он делал специально для Консультативной миссии Европейского Союза в Украине в сентябре 2023 года.

«Лишь 33% считают антикоррупционные органы эффективными в борьбе с коррупцией.

Можно говорить, что в нынешний турбулентный период есть определенное «окно возможностей» для этих органов для трансформации отношения к ним (тем более положительный тренд есть). Однако в то же время ощутим запрос общественности на более заметные усилия с их стороны», - констатируют эксперты.

В контексте последних публичных дискуссий по поводу декларирования целесообразно отметить, что с 36% до 47% стало больше тех, кто считает декларирование эффективным антикоррупционным инструментом. В то же время, 41% не считают так, отмечает КМИС.

При этом, как сказано в исследовании, «наибольший запрос – на борьбу с коррупцией».

«Среди 10 реформ 90% респондентов в топ-3 относят именно антикоррупционную деятельность, в том числе из них 58% считают это задачей №1 для Украины.

Другие топ-реформы: задачи, связанные с войной (77% относят к топ-3) и реформа судебной системы (43%)», - указывает Институт.

Автор: Наталья Мамченко

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