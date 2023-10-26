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  1. В мире

24 страны мира расследуют преступления россии в Украине

18:49, 26 октября 2023
Военные преступления, которые были совершены россиянами на территории Украины, расследуются в 24 странах мира.
24 страны мира расследуют преступления россии в Украине
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Военные преступления российских вооруженных формирований в Украине расследуются в 24 странах мира. Украинские правоохранители предоставляют необходимые доказательства этих преступлений, - сообщил руководитель департамента военных преступлений Офиса Генерального прокурора Украины Юрий Белоусов в эфире телемарафона.

Среди стран, занимающихся преступлениями рф, - Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, а также страны Балтии, такие как Латвия, Литва, и Эстония, а также другие государства.

«Не имея доступа к территории Украины, они часто обращаются к нам, и мы помогаем провести им те или иные действия, обеспечить их доказательствами. Мы постоянно обращаемся к ним с просьбой начать преследовать военных преступников в своих судах - для этого мы гарантируем предоставление всех доказательств», - отметил Белоусов.

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