С тем, что судебная система способна выносить «правильные приговоры», согласны 35% опрошенных граждан, - КМИС

Как отмечает КМИС, проводивший исследование для Консультативной миссии ЕС, «лишь 31-38% респондентов ответили, что суды и прокуроры способны справедливо наказывать».

Несмотря на незначительное улучшение, острой остается ситуация с верховенством права. Об этом пишет в опубликованных данных исследование КМИС (Киевский международный институт социологии), которое он делал специально для Консультативной миссии Европейского Союза в Украине в сентябре 2023 года.

«68% опрошенных респондентов считают, что, чтобы добиться правосудия, нужно кому-то заплатить (в 2021 году было 65%). Однако лишь 32% считают, что такой человек, как респондент, способен противостояние злоупотреблению должностными лицами (32%, в 2021 году – 27%), что обычный человек может достичь справедливости в Украине (29%, в 2021 году – 25%)», – отмечает КМИС.

Также, как отмечено в исследовании, «наибольший запрос – на борьбу с коррупцией».

«Среди 10 реформ 90% респондентов в топ-3 относят именно антикоррупционную деятельность, в том числе из них 58% считают это задачей №1 для Украины.

Другие топ-реформы: задачи, связанные с войной (77% относят к топ-3) и реформа судебной системы (43%)», - указывает Институт.

«Сложная ситуация по доверию сохраняется с прокуратурой, ГМС, НАБУ и судебной системой. Хотя уровень доверия к ним тоже возрос, но все равно остается невысоким (25-32%) и при этом больше людей не доверяют им.

На другие вопросы только 31-38% респондентов ответили, что суды и прокуроры способны справедливо наказывать (причем вера в это стала даже ниже, чем в 2021 году).

Кроме того, только 33% считают антикоррупционные органы эффективными в борьбе с коррупцией.

Можно говорить, что в нынешний турбулентный период есть определенное «окно возможностей» для этих органов для трансформации отношения к ним (тем более положительный тренд есть). Однако в то же время ощутим запрос общественности на более заметные усилия с их стороны», - констатируют эксперты.

«В контексте последних публичных дискуссий о декларировании целесообразно отметить, что с 36% до 47% стало больше тех, кто считает декларирование эффективным антикоррупционным инструментом (в то же время 41% не считают так).

Среди других органов МВД доверяют 42%, а не доверяют – 39%, ГБР – 39% против 32%. В случае БЭБ показатели 27% против 32%, но 41% респондентов не имеют сформированного мнения по этому органу», - добавляют исследователи.

Интересно, что респонденты констатируют недостаточное освещение реформ в медиа – только 15% считают, что процесс реформ хорошо освещается в медиа, еще 45% считают освещение частичным. Осведомленность об отдельных реформах также невысока.

Не более четверти респондентов следят хотя бы время от времени за официальными каналами коммуникации органов в секторе общественной безопасности (относительно больше людей говорят СБУ, НПУ, НГУ, СНБО). Учитывая, что преимущественно респонденты лично не контактируют с такими органами, их впечатление формируется через другие медиа каналы.

Автор: Наталья Мамченко

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