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Как отправить электронный исполнительный документ в Электронный кабинет взыскателя и должника: разъяснение

13:46, 26 октября 2023
Для отправки электронного исполнительного документа в Электронный кабинет взыскателя и должника необходимо сделать ряд шагов.
Как отправить электронный исполнительный документ в Электронный кабинет взыскателя и должника: разъяснение
Фото: ukranews.com
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Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило порядок функционирования сервиса выдачи и предъявления к выполнению исполнительных документов в электронной форме.

С целью возможности отправки электронного исполнительного документа в Электронный кабинет взыскателя и должника необходимо:

- сформировать в автоматизированной системе документооборота суда сам исполнительный документ путем установления ему соответствующего признака с использованием инструментария АСДС;

- перевести его в состояние «Оригинал»;

- подписать квалифицированной электронной подписью судьи/судей;

- заполнить сведения исполнительного документа:

  1) в учетно-статистической карточке в блоке «Обращение к исполнению» (в рамках компьютерной программы «Д-3»);

2) в закладке «Ведомости исполнительного документа» в блоке «Документы по делу» (в рамках компьютерной программы «Делопроизводство специализированного суда»).

 После этого АСДС автоматически отправит сформированный электронный исполнительный документ в Электронный кабинет взыскателя и должника.

В свою очередь, должник, получив электронный исполнительный документ, будет иметь возможность средствами подсистемы «Электронный суд» онлайн оплатить предусмотренные в нем платежи, а взыскатель – предъявить его для исполнения государственному или частному исполнителю.

Важно!

Взыскатели, получившие исполнительные документы в электронной форме до 12.09.2023, не смогут их предъявить к исполнению средствами подсистемы «Электронный суд», поскольку это технически не реализовано в соответствии с совместно принятым решением при проведении одного из рабочих совещаний с участием представителей ГСА Украины, Министерства юстиции Украины, государственных предприятий «Информационные судебные системы», «Центр судебных сервисов» и «Национальные информационные системы».

В таком случае взыскателям следует повторно обращаться в суд для получения исполнительного документа в бумажной форме.

Ранее заместитель министра юстиции Андрей Гайченко в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал, какие возможности предоставляет гражданам цифровизация исполнительного производства, а также о развитии сферы судебной экспертизы, несмотря на войну.

Еще мы писали о законодательных основаниях выдачи и предъявлении к исполнению исполнительных документов в электронной форме.

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