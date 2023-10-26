Як відправити електронний виконавчий документ до Електронного кабінету стягувача та боржника: роз’яснення

Для відправки електронного виконавчого документу до Електронного кабінету стягувача та боржника необхідно зробити низку кроків.

Фото: ukranews.com

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило порядок функціонування сервісу видачі і пред’явлення до виконання виконавчих документів в електронній формі.

З метою можливості відправки електронного виконавчого документу до Електронного кабінету стягувача та боржника необхідно:

- сформувати в автоматизованій системі документообігу суду сам виконавчий документ шляхом встановлення для нього відповідної ознаки з використанням інструментарію АСДС;

- перевести його в стан «Оригінал»;

- підписати кваліфікованим електронним підписом судді / суддів;

- заповнити відомості виконавчого документу:

1) в обліково-статистичній картці в блоці «Звернення до виконання» (в рамках комп’ютерної програми «Д-3»);

2) у закладці «Відомості виконавчого документа» в блоці «Документи по справі» (в рамках комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду»).

Після цього АСДС автоматично відправить сформований електронний виконавчий документ до Електронного кабінету стягувача та боржника.

У свою чергу, боржник, отримавши електронний виконавчий документ, матиме можливість засобами підсистеми «Електронний суд» онлайн сплатити передбачені у ньому платежі, а стягувач – пред’явити його для виконання до державного або приватного виконавця.

Важливо!

Стягувачі, які отримали виконавчі документи в електронній формі до 12.09.2023, не зможуть їх пред’явити до виконання засобами підсистеми «Електронний суд», оскільки це технічно не реалізовано відповідно до спільно прийнятого рішення під час проведення однієї із робочих нарад за участю представників ДСА України, Міністерства юстиції України, державних підприємств «Інформаційні судові системи», «Центр судових сервісів» та «Національні інформаційні системи».

У такому випадку, стягувачам слід повторно звертатися до суду для отримання виконавчого документу в паперовій формі.

Раніше заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів, які можливості надає громадянам цифровізація виконавчого провадження, а також про розвиток сфери судової експертизи попри війну.

Також ми писали про законодавчі підстави видачі і пред’явлення до виконання виконавчих документів в електронній формі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.