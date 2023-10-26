Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

ВККС може оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

Керівництво ВККС зустрілося з головою ВАКС стосовно необхідності збільшення кількості суддів Антикорсуду

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

Верховний Суд розглянув справу про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері охорони довкілля

Критерії задоволення судом позову суб’єкта влади про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері екології, - позиція Верховного Суду.

Велика Палата ВС вирішила, як має чинити ВККС, коли ГРД надсилає негативний висновок на суддю в день співбесіди з порушенням строку

Колегія ВККС визнала суддю за результатами кваліфоцінювання такою, що відповідає займаній посаді, однак у день співбесіди ГРД надіслала на суддю негативний висновок: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні

БЕБ викрило підпільне виробництво спирту на Чернігівщині: до схеми причетні податківці

18:30, 26 жовтня 2023
Було проведено обшуки на офіційно не працюючому державному підприємстві, виробничі потужності якого були ретельно замасковані.
БЕБ викрило підпільне виробництво спирту на Чернігівщині: до схеми причетні податківці
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Чернігівщині викрили державний спиртзавод, який підпільно виготовляв підакцизні товари та вилучили майже 100 тонн спирту. Про це повідомляє Бюро економічних розслідувань.

Так, було проведено обшуки на офіційно не працюючому державному підприємстві, виробничі потужності якого були ретельно замасковані.

«Будівля, де вироблявся фальсифікат, не мала дверей окрім невеликого вікна у стіні. Через нього відкривався доступ до прихованого приміщення, де зберігався контрафакт. Через це ж вікно подавався шланг, зʼєднаний з резервуарами, за допомогою якого бочки вантажівки наповнювалися спиртом», – йдеться у повідомленні.

Також на території заводу виявили заховані підземні резервуари та бочки з сировиною, яка ймовірно використовувалась для виготовлення спирту.

За версією слідства, службові особи держпідприємства купували за готівку у підконтрольних компаній сировину (кукурудза, присадки тощо), яку потім використовували для виробництва спирту на території заводу. Спиртовмісну продукцію транспортували до столиці.

За результатами обшуків на території підприємства виявили та вилучили майже 100 тонн незаконно виготовленого спирту.

Також на одному з блокпостів Чернігівської області була зупинена вантажівка, яка прямувала у бік Києва з 25 тоннами незаконно виготовленого спирту.

«Автомобіль був обладнаний, так званою, запобіжною кнопкою та складним механізмом, що змінює хімічний склад вмісту бочок. Зокрема до кожної з 5-ти ємностей була підведена крапельниця, після натискання «запобіжної кнопки», в бочки мали б поступити хімічні речовини, які перетворили б їх вміст на омивач для скла», – додали в БЕБ.

Під час огляду автомобіля водій намагався натиснути запобіжну кнопку, але не встиг. Контрафактний спирт з вантажівки також вилучили.

У Бюро економічної безпеки встановили, що до незаконної діяльності причетні співробітники Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області.

Ліцензію заводу на виробництво спирту було скасовано пів року тому, коли працівники акцизного департаменту ДПС зафіксували серйозні порушення в роботі підприємства. Адміністративний суд за позовом підприємства зупинив дію рішення ДПС про анулювання ліцензії, але апеляція скасувала рішення суду першої інстанції.

«Відтак, завод не мав ліцензії для виробництва продукції, а його устаткування мало б бути опломбоване. Наразі завод перебуває в управлінні Фонду державного майна України», – додали в БЕБ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Київського апеляційного суду