БЕБ викрило підпільне виробництво спирту на Чернігівщині: до схеми причетні податківці

Було проведено обшуки на офіційно не працюючому державному підприємстві, виробничі потужності якого були ретельно замасковані.

На Чернігівщині викрили державний спиртзавод, який підпільно виготовляв підакцизні товари та вилучили майже 100 тонн спирту. Про це повідомляє Бюро економічних розслідувань.

Так, було проведено обшуки на офіційно не працюючому державному підприємстві, виробничі потужності якого були ретельно замасковані.

«Будівля, де вироблявся фальсифікат, не мала дверей окрім невеликого вікна у стіні. Через нього відкривався доступ до прихованого приміщення, де зберігався контрафакт. Через це ж вікно подавався шланг, зʼєднаний з резервуарами, за допомогою якого бочки вантажівки наповнювалися спиртом», – йдеться у повідомленні.

Також на території заводу виявили заховані підземні резервуари та бочки з сировиною, яка ймовірно використовувалась для виготовлення спирту.

За версією слідства, службові особи держпідприємства купували за готівку у підконтрольних компаній сировину (кукурудза, присадки тощо), яку потім використовували для виробництва спирту на території заводу. Спиртовмісну продукцію транспортували до столиці.

За результатами обшуків на території підприємства виявили та вилучили майже 100 тонн незаконно виготовленого спирту.

Також на одному з блокпостів Чернігівської області була зупинена вантажівка, яка прямувала у бік Києва з 25 тоннами незаконно виготовленого спирту.

«Автомобіль був обладнаний, так званою, запобіжною кнопкою та складним механізмом, що змінює хімічний склад вмісту бочок. Зокрема до кожної з 5-ти ємностей була підведена крапельниця, після натискання «запобіжної кнопки», в бочки мали б поступити хімічні речовини, які перетворили б їх вміст на омивач для скла», – додали в БЕБ.

Під час огляду автомобіля водій намагався натиснути запобіжну кнопку, але не встиг. Контрафактний спирт з вантажівки також вилучили.

У Бюро економічної безпеки встановили, що до незаконної діяльності причетні співробітники Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області.

Ліцензію заводу на виробництво спирту було скасовано пів року тому, коли працівники акцизного департаменту ДПС зафіксували серйозні порушення в роботі підприємства. Адміністративний суд за позовом підприємства зупинив дію рішення ДПС про анулювання ліцензії, але апеляція скасувала рішення суду першої інстанції.

«Відтак, завод не мав ліцензії для виробництва продукції, а його устаткування мало б бути опломбоване. Наразі завод перебуває в управлінні Фонду державного майна України», – додали в БЕБ.

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