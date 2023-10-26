На Закарпатті згорів дотла автомобіль прокурора: поліція інкримінує підпал – ЗМІ

Вночі на Закарпатті невідомі підпалили автомобіль місцевого прокурора.

Джерело фото: TrueUA.info

Вночі 26 жовтня у селі Минай, Ужгородського району, невідомі підпалили автомобіль прокурора Ужгородської окружної прокуратури. За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Трофименкова.

Повідомлення про загоряння легкового автомобіля марки Kia на вулиці Волошина у селі Минай надійшло до ДСНС Закарпаття о 01:25.

За інформацією правоохоронних органів, автівка, яка належала прокурору Трофименкову, знаходилася поруч із багатоповерхівкою, де її підпалили, – пише TrueUA.info.

Депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомив, що автомобіль прокурора згорів практично вщент.

«Kia Sportage прокурора вигоріла майже вщент. Сам Трофименков є співробітником ужгородської прокуратури, але відряджений в Закарпатську обласну прокуратуру, де займався справами повʼязаними з організованою злочинністю», – зазначив Глагола.

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