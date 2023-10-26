У Києві судитимуть велосипедиста, який «під кайфом» збив пішохода

Тепер чоловіку, який у стані наркотичного сп’яніння збив пішохода, загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві скеровано до суду обвинувальний акт відносно 37-річного велосипедиста, який у стані наркотичного сп’яніння збив чоловіка.

Як повідомила Київська міська прокуратура, чоловік, рухаючись по просп. Берестейському на велосипеді у стані наркотичного сп’яніння, проявив неуважність до дорожньої обстановки, не вжив заходів до зупинки транспортного засобу та здійснив наїзд на 50-річного пішохода.

«Внаслідок отриманих травм потерпілий помер у лікарні через 2 місяці після дорожньої пригоди.

Обвинуваченому загрожує до 5 років позбавлення волі», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Києві водій Audi на смерть збив чоловіка на самокаті.

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