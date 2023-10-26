В Киеве будут судить велосипедиста, который «под кайфом» сбил пешехода

В Киеве направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего велосипедиста, который в состоянии наркотического опьянения, сбил мужчину.
Как сообщила Киевская городская прокуратура, мужчина, двигаясь по просп. Берестейскому на велосипеде в состоянии наркотического опьянения, проявил невнимательность к дорожной обстановке, не принял меры к остановке транспортного средства и совершил наезд на 50-летнего пешехода.
«В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице через 2 месяца после дорожного происшествия.
Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Audi насмерть сбил мужчину на самокате.
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