В Киеве будут судить велосипедиста, который «под кайфом» сбил пешехода

Теперь мужчине, который в состоянии наркотического опьянения сбил пешехода, грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего велосипедиста, который в состоянии наркотического опьянения, сбил мужчину.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, мужчина, двигаясь по просп. Берестейскому на велосипеде в состоянии наркотического опьянения, проявил невнимательность к дорожной обстановке, не принял меры к остановке транспортного средства и совершил наезд на 50-летнего пешехода.

«В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице через 2 месяца после дорожного происшествия.

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Audi насмерть сбил мужчину на самокате.

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