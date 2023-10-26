Автобусы, маршрутки и службы такси должны проходить обязательный техконтроль: что нужно знать о э-протоколе

Для упрощения процедуры прохождения был введен электронный протокол.

Источник фото: hsc.gov.ua

Все транспортные средства, которые осуществляют грузовые, коммерческие и общественные перевозки, должны проходить обязательный технический контроль. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Для упрощения процедуры прохождения был введен электронный протокол. Это нововведение регламентировано Постановлением КМУ № 514 от 19 мая 2023 года и вступило в силу в конце лета.

«Раньше протокол по результатам технического контроля транспортного средства автомобиля печатался исключительно на бумажном бланке установленного образца. Теперь – это электронный протокол, который вносится в общегосударственную базу данных. Это уменьшит возможный риск подделки таких документов. В электронном протоколе содержится вся необходимая информация о прохождении технического контроля, включая дату, время и результаты проверки», – объясняют в ГСЦ МВД.

В случае положительного результата после прохождения обязательного технического контроля владелец транспортного средства получает бумажную копию электронного протокола проверки. Также по желанию ему могут выдать копию этого документа на бланке протокола проверки технического состояния транспортного средства.

Для прохождения обязательного технического контроля транспортных средств необходимо:

обратиться в любой уполномоченный пункт технического контроля;

предоставить для проверки транспортное средство;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

регистрационный документ на транспортное средство;

в случае соответствия технического состояния составляется электронный протокол проверки технического состояния транспортного средства, который передается в общегосударственную базу данных.

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