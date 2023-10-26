Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Автобусы, маршрутки и службы такси должны проходить обязательный техконтроль: что нужно знать о э-протоколе

17:34, 26 октября 2023
Для упрощения процедуры прохождения был введен электронный протокол.
Автобусы, маршрутки и службы такси должны проходить обязательный техконтроль: что нужно знать о э-протоколе
Источник фото: hsc.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Все транспортные средства, которые осуществляют грузовые, коммерческие и общественные перевозки, должны проходить обязательный технический контроль. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Для упрощения процедуры прохождения был введен электронный протокол. Это нововведение регламентировано Постановлением КМУ № 514 от 19 мая 2023 года и вступило в силу в конце лета.

«Раньше протокол по результатам технического контроля транспортного средства автомобиля печатался исключительно на бумажном бланке установленного образца. Теперь – это электронный протокол, который вносится в общегосударственную базу данных. Это уменьшит возможный риск подделки таких документов. В электронном протоколе содержится вся необходимая информация о прохождении технического контроля, включая дату, время и результаты проверки», – объясняют в ГСЦ МВД.

В случае положительного результата после прохождения обязательного технического контроля владелец транспортного средства получает бумажную копию электронного протокола проверки. Также по желанию ему могут выдать копию этого документа на бланке протокола проверки технического состояния транспортного средства.

Для прохождения обязательного технического контроля транспортных средств необходимо:

  • обратиться в любой уполномоченный пункт технического контроля;
  • предоставить для проверки транспортное средство;
  • паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
  • регистрационный документ на транспортное средство;
  • в случае соответствия технического состояния составляется электронный протокол проверки технического состояния транспортного средства, который передается в общегосударственную базу данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду