Автобуси, маршрутки та служби таксі повинні проходити обов’язковий техконтроль: що треба знати про е-протокол

Для спрощення процедури проходження було запроваджено електронний протокол.

Джерело фото: hsc.gov.ua

Усі транспортні засоби, які здійснюють вантажні, комерційні та громадські перевезення, повинні проходити обов’язковий технічний контроль. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Для спрощення процедури проходження було запроваджено електронний протокол. Це нововведення регламентовано Постановою КМУ № 514 від 19 травня 2023 року та набуло чинності наприкінці літа.

«Раніше протокол за результатами технічного контролю транспортного засобу автомобіля друкувався виключно на паперовому бланку встановленого зразка. Тепер – це електронний протокол, який вноситься до загальнодержавної бази даних. Це зменшить ймовірний ризик підробки таких документів. В електронному протоколі міститься вся необхідна інформація про проходження технічного контролю, включаючи дату, час і результати перевірки», - пояснюють у ГСЦ МВС.

У разі позитивного результату після проходження обов’язкового технічного контролю, власник транспортного засобу отримує паперову копію електронного протоколу перевірки. Також за бажанням, йому можуть видати копію цього документа на бланку протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Для проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів необхідно:

звернутись до будь-якого уповноваженого пункту технічного контролю;

надати для перевірки транспортний засіб;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

реєстраційний документ на транспортний засіб;

у разі відповідності технічного стану, складається електронний протокол перевірки технічного стану транспортного засобу, який передається до загальнодержавної бази даних.

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