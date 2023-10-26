У Чернігівській міській раді обшуки: правоохоронці перевіряють законність «канікул» за кордоном виконувача обов'язків міського голови

Правоохоронці перевіряють легальність відрядження в.о. голови Чернігівської міської ради до Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі.

Джерело фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань України спільно з Службою безпеки України проводять перевірку легальності відрядження в.о. голови Чернігівської міської ради за кордон, – повідомили в ДБР.

Мова йде про Олександра Ломака.

«Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі», – написав він у Facebook.

За наявною інформацією ДБР, в.о. голови міської ради виїхав до Німеччини 7 травня 2023 року. Однак наразі вивчаються обставини його перебування також у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. За даними слідства, ці «канікули» тривали приблизно з 7 по 21 травня 2023 року.

На підставі рішень суду від 6 жовтня 2023 року правоохоронці здійснюють обшуки як в приміщеннях Чернігівської міської ради, так і за місцем проживання в.о. міського голови.

Досудове розслідування триває.

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