В Черниговском городском совете обыски: правоохранители проверяют законность «каникул» за границей исполняющего обязанностей городского головы

Правоохранители проверяют легальность командировки и.о. председателя Черниговского городского совета в Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды и Польшу.

Источник фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований Украины совместно со Службой безопасности Украины проводят проверку легальности командировки и.о. председателя Черниговского городского совета за границу, - сообщили в ГБР.

Речь идет об Александре Ломако.

«Ломятся в квартиру с обыском. ГБР. Четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации и ее главы Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драмтеатре», - написал он в Facebook.

По имеющейся информации ГБР, и.о. председателя городского совета выехал в Германию 7 мая 2023 года. Однако сейчас изучаются обстоятельства его пребывания также во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше. По данным следствия, эти «каникулы» продолжались примерно с 7 по 21 мая 2023 года.

На основании решений суда от 6 октября 2023 года правоохранители осуществляют обыски как в помещениях Черниговского городского совета, так и по месту жительства и.о. городского головы.

Досудебное расследование продолжается.

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