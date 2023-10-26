Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

В Черниговском городском совете обыски: правоохранители проверяют законность «каникул» за границей исполняющего обязанностей городского головы

13:17, 26 октября 2023
Правоохранители проверяют легальность командировки и.о. председателя Черниговского городского совета в Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды и Польшу.
В Черниговском городском совете обыски: правоохранители проверяют законность «каникул» за границей исполняющего обязанностей городского головы
Источник фото: ГБР
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Работники Государственного бюро расследований Украины совместно со Службой безопасности Украины проводят проверку легальности командировки и.о. председателя Черниговского городского совета за границу, - сообщили в ГБР.

Речь идет об Александре Ломако.

«Ломятся в квартиру с обыском. ГБР. Четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации и ее главы Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драмтеатре», - написал он в Facebook.

По имеющейся информации ГБР, и.о. председателя городского совета выехал в Германию 7 мая 2023 года. Однако сейчас изучаются обстоятельства его пребывания также во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше. По данным следствия, эти «каникулы» продолжались примерно с 7 по 21 мая 2023 года.

На основании решений суда от 6 октября 2023 года правоохранители осуществляют обыски как в помещениях Черниговского городского совета, так и по месту жительства и.о. городского головы.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду