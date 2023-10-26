На Закарпатье сгорел дотла автомобиль прокурора: полиция инкриминирует поджог – СМИ

Ночью на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль местного прокурора.

Источник фото: TrueUA.info

Ночью 26 октября в селе Минай, Ужгородского района, неизвестные подожгли автомобиль прокурора Ужгородской окружной прокуратуры. По данным СМИ, речь идет об Александре Трофименкове.

Сообщение о возгорании легкового автомобиля марки Kia на улице Волошина в селе Минай поступило в ГСЧС Закарпатья в 01:25.

По информации правоохранительных органов, автомобиль, принадлежавший прокурору Трофименкову, находился рядом с многоэтажкой, где его подожгли, - пишет TrueUA.info.

Депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола сообщил, что автомобиль прокурора сгорел практически дотла.

"Kia Sportage прокурора выгорела почти дотла. Сам Трофименков является сотрудником ужгородской прокуратуры, но командирован в Закарпатскую областную прокуратуру, где занимался делами связанными с организованной преступностью", - отметил Глагола.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.