БЭБ разоблачило подпольное производство спирта в Черниговской области: к схеме причастны налоговики

Были проведены обыски на официально не работающем государственном предприятии, производственные мощности которого были тщательно замаскированы.

В Черниговской области разоблачили государственный спиртзавод, который подпольно производил подакцизные товары и изъяли почти 100 тонн спирта. Об этом сообщает Бюро экономических расследований.

Так, были проведены обыски на официально не работающем государственном предприятии, производственные мощности которого были тщательно замаскированы.

«Здание, где производился фальсификат, не имело дверей кроме небольшого окна в стене. Через него открывался доступ в скрытое помещение, где хранился контрафакт. Через это окно подавался шланг, соединенный с резервуарами, с помощью которого бочки грузовика наполнялись спиртом», – говорится в сообщении.

Также на территории завода обнаружили спрятанные подземные резервуары и бочки с сырьем, которое, вероятно, использовалось для изготовления спирта.

По версии следствия, должностные лица госпредприятия покупали за наличные деньги у подконтрольных компаний сырье (кукуруза, присадки и т.п.), которое затем использовали для производства спирта на территории завода. Спиртосодержащую продукцию транспортировали в столицу.

По результатам обысков на территории предприятия обнаружили и изъяли около 100 тонн незаконно изготовленного спирта.

Также на одном из блокпостов Черниговской области был остановлен грузовик, который направлялся в сторону Киева с 25 тоннами незаконно изготовленного спирта.

«Автомобиль был оборудован так называемой предохранительной кнопкой и сложным механизмом, изменяющим химический состав содержимого бочек. В частности, к каждой из 5-ти емкостей была подведена капельница, после нажатия «предохранительной кнопки», в бочки должны поступить химические вещества, которые превратили бы их содержание в омыватель для стекла», – добавили в БЭБ.

Во время осмотра автомобиля водитель пытался нажать кнопку предохранения, но не успел. Контрафактный спирт из грузовика также изъят.

В Бюро экономической безопасности установили, что в незаконной деятельности причастны сотрудники Главного управления Государственной налоговой службы в Черниговской области.

Лицензия завода на производство спирта была отменена полгода назад, когда работники акцизного департамента ГНС зафиксировали серьезные нарушения в работе предприятия. Административный суд по иску предприятия приостановил действие решения ГНС об аннулировании лицензии, но апелляция отменила решение суда первой инстанции.

«Следовательно, завод не имел лицензии для производства продукции, а его оборудование должно быть опломбировано. Сейчас завод находится в управлении Фонда государственного имущества Украины», – добавили в БЭБ.

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