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  1. Суд інфо

Порядок видачі і пред’явлення до виконання виконавчих документів в електронній формі

11:43, 26 жовтня 2023
Одночасна видача судом виконавчого документа одній і тій самій особі в паперовій і електронній формах не допускається.
Порядок видачі і пред’явлення до виконання виконавчих документів в електронній формі
Зображення: freepik.com
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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» надали роз'яснення щодо порядку видачі і пред’явлення до виконання виконавчих документів в електронній формі (законодавчі підстави).

Так, там зазначили, що Законом України від 29.06.2023 № 3200-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами», внесені зміни, зокрема до перехідних положень процесуальних кодексів України в частині забезпечення можливості судами видавати виконавчі документи в паперовій або електронній формі.

«До дня початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів оформлення і видача виконавчих документів здійснюються в паперовій формі судом, який ухвалив відповідне рішення, в паперовій або електронній формі за допомогою ЄСІТС чи її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами.

Одночасна видача судом виконавчого документа одній і тій самій особі в паперовій і електронній формах не допускається», - зазначили ДП «Інформаційні судові системи».

За дорученням ДСА України Державними підприємствами «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів» було реалізовано та з 12 вересня впроваджено сервіс надсилання сторонам електронних виконавчих документів до Електронних кабінетів, а також можливості їхнього пред’явлення в електронній формі до державних і приватних виконавців для подальшого виконання.

Раніше заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів, які можливості надає громадянам цифровізація виконавчого провадження, а також про розвиток сфери судової експертизи попри війну.

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