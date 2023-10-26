Як отримати витяг з реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство: роз’яснення

Інформація з Єдиного реєстру підприємств надається за відповідним письмовим запитом у довільній формі.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ нагадало, як отримати витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

«Інформація надається за відповідним письмовим запитом у довільній формі до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), в якому необхідно вказати:

- для юридичних осіб - найменування, код за ЄДРПОУ, повна адреса місцезнаходження запитувача;

- для фізичних осіб-підприємців - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації, повна адреса місцезнаходження (місця проживання/перебування) запитувача», - сказано у повідомленні.

У запиті також треба вказати підстави для отримання відомостей, обґрунтування необхідності в оперативному отриманні таких відомостей, спосіб (адресу) отримання інформаційного листа.

Запит повинен містити особистий підпис запитувача (власноруч у разі направлення письмового запиту або із застосуванням електронного підпису при поданні електронного запиту).

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