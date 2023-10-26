Как получить выписку из реестра предприятий, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве: разъяснение

Информация из Единого реестра предприятий предоставляется по соответствующему письменному запросу в произвольной форме.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев напомнило, как получить выписку из Единого реестра предприятий, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Информация предоставляется по соответствующему письменному запросу в произвольной форме в Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Киев), в котором необходимо указать:

- для юридических лиц - наименование, код по ЕГРПОУ, полный адрес местонахождения запрашивателя;

- для физических лиц-предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей о проведении государственной регистрации, полный адрес местонахождения (места проживания/нахождения) запрашивающего», – сказано в сообщении.

В запросе также следует указать основания для получения сведений, обоснование необходимости в оперативном получении таких сведений, способ (адрес) получения информационного письма.

Запрос должен содержать личную подпись (собственноруч в случае направления письменного запроса или с применением электронной подписи при подаче электронного запроса).

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