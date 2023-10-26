Ребенок с 14 лет сам может обратиться в суд за взысканием алиментов с родителей, которые не могут достичь согласия, - позиция Верховного Суда

Поскольку родители не могли достичь согласия по взысканию алиментов на содержание дочери, и последняя намерена проживать отдельно в общежитии по месту обучения, она просила суд взыскать алименты с родителей в свою пользу в твердой денежной сумме с каждого.

Несовершеннолетний ребенок имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими, поэтому может сам обратиться в суд с иском о взыскании алиментов с родителей, которые не могут достичь согласия по взысканию алиментов на его содержание. Такую позицию высказал Верховный Суд в постановлении от 23 августа 2023 г. по делу №707/1319/22.

Обстоятельства дела

Кассационный гражданский суд Верховного Суда рассмотрел кассационную жалобу ребенка по делу по его иску к отцу и матери, в котором дочь просила взыскать алименты в свою пользу.

Свои требования истец обосновывала тем, что родители с 2006 года по 2021 состояли в браке. Решением районного суда в августе 2021 с отца в пользу матери взысканы алименты на содержание несовершеннолетней дочери, на выполнение которого выдано исполнительное письмо и открыто исполнительное производство. Постановлением апелляционного суда в июне 2022 года прекращено с 31 января 2022 взыскания алиментов с отца в пользу матери на содержание несовершеннолетней дочери, которые взимались на основании решения районного суда. В то же время взысканы с матери в пользу отца алименты на содержание дочери до ее совершеннолетия, во исполнение указанного судебного решения выдано исполнительное письмо и открыто исполнительное производство.

Истец указывала, что ее отец после прекращения брачных отношений с матерью никакой финансовой поддержки как последний, так и ей лично не оказывал. За период времени проживания с отцом с января 2022 года по май 2022 года она не получала даже карманных средств, а все расходы по ее содержанию несет мать. Поскольку родители не могли достичь согласия по взысканию алиментов, которые они должны были платить на содержание дочери, а также в связи с тем, что она намерена проживать отдельно от родителей в общежитии по месту обучения, просила суд взыскать алименты с ответчиков в свою пользу в твердой денежной сумме с каждого и прекратить взыскание алиментов на ее удержание с матери в пользу отца.

Решение районного суда, которым иск частично удовлетворен, отменено постановлением апелляционного суда, в удовлетворении иска несовершеннолетней отказано. Апелляционный суд руководствовался тем, что несовершеннолетняя проживает вместе с отцом, что ею не опровергнуто, он является ее законным опекуном и в его пользу решением суда взысканы алименты на ее содержание до совершеннолетия. Указанное решение не отменено в судебном порядке и действует, поэтому отсутствуют основания для удовлетворения требований несовершеннолетней.

Позиция Верховного суда

Постановлением Верховного Суда решение апелляционного суда отменено и оставлено в силе решение районного суда с учетом следующего.

Статьей 179 СК Украины установлено, что алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка. Тот родитель или другие законные представители ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Несовершеннолетний ребенок имеет право участвовать в распоряжении алиментами, полученными для его содержания. Несовершеннолетний ребенок имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими в соответствии с ГК Украины. Несовершеннолетние лица от четырнадцати до восемнадцати лет, а также лица, гражданская дееспособность которых ограничена, могут лично осуществлять гражданские процессуальные права и выполнять свои обязанности в суде по делам, возникающим из отношений, в которых они лично участвуют, если иное не установлено законом (часть вторая статьи 47 ГПК Украины).

Согласно части первой статьи 18 СК Украины, каждый участник семейных отношений, достигший четырнадцати лет, имеет право на непосредственное обращение в суд за защитой своего права или интереса. Частью четвертой статьи 152 СК Украины предусмотрено, что ребенок имеет право обратиться за защитой своих прав и интересов непосредственно в суд, если он достиг четырнадцати лет. Лицо, которому исполнилось 14 лет, может само обратиться в суд с заявлением, в частности о взыскании алиментов.

В пересматриваемом деле исковые требования несовершеннолетней касались непосредственно его имущественных прав как несовершеннолетнего лица, которое по состоянию на день подачи иска достигло 14 лет.

Обосновывая основания иска, истец ссылалась с тем, что намерена проживать самостоятельно без родителей в студенческом общежитии по месту обучения. Поскольку родители не могут достичь согласия по взысканию алиментов, которые они должны платить на его содержание, просила их взыскать непосредственно в свою пользу в соответствии со статьей 179 СК Украины.

Суд первой инстанции, учитывая, что несовершеннолетняя обратилась с иском о взыскании с родителей алиментов на свое содержание, которые, в свою очередь, не могут достичь согласия по взысканию алиментов на ребенка, пришел к обоснованному выводу, что истец имеет право самостоятельно получить и распоряжаться алиментами от родителей.

Учитывая, что несовершеннолетняя имеет право на самостоятельное получение и распоряжение алиментами от родителей, которые могут такую помощь оказывать и этот факт не опровергли, суд первой инстанции, применив положения статьи 179 СК Украины, взыскал алименты с родителей в пользу ребенка, прекратив взыскание по исполнительному листу, выданному во исполнение судебного решения по делу № 707/274/22.

Вывод суда первой инстанции отвечает обстоятельствам дела, которые установлены в соответствии с требованиями процессуального закона и согласовываются с нормами материального права, правильно применены судом. Апелляционный суд, сославшись на то, что не отмененным и действующим судебным решением в пользу отца несовершеннолетней с матери уже взысканы алименты на содержание дочери, не учел положения статьи 179 СК Украины о праве несовершеннолетней на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими, ошибочно отменил правильное по существу решение суда первой инстанции.

Автор: Наталя Мамченко

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